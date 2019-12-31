    31 декабря 2019, 06:39

    Кадыров поблагодарил Путина за «мир и стабильность»

    Александра Ломейко

    Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об ответственности, которую 20 лет назад взял на себя Владимир Путин. Нынешний президент России «шаг за шагом» навел порядок во всех сферах.
    Кадыров поблагодарил Путина за «мир и стабильность»

    Кадыров поздравил в своем Telegram-канале главу государства с 20-летним юбилеем нахождения во главе РФ. Он поблагодарил Путина за уничтожение международного терроризма, установившийся мир и стабильность.

    «Двадцать лет назад Владимир Путин возглавил Россию. Это было самое трудное время. Кризис охватил страну, в экономике царил хаос. В Чечне бесчинствовал международный терроризм, который поставил цель развалить, уничтожить государство. У Владимира Путина хватило мужества взять на себя всю ответственность за судьбу России», — напомнил Кадыров, заметив, что с задачей Путин «отлично справился».

    Он добавил, что терроризм российский лидер уничтожил «вместе с первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахмат-Хаджи Кадыровым», сохранив при это целостность страны. Выбор чеченского народа на референдуме показал, что люди хотят «быть вместе с Россией».

    «Чеченский народ выражает вам искреннюю благодарность за восстановленные, сияющие красотой города и села, за мир и стабильность», — написал Кадыров.

    Накануне Кремль показал архивные фотографии Путина. Снимки опубликованы за 20 лет управления им страной.