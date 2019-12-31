Кадыров поблагодарил Путина за «мир и стабильность»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об ответственности, которую 20 лет назад взял на себя Владимир Путин. Нынешний президент России «шаг за шагом» навел порядок во всех сферах.

Кадыров поздравил в своем Telegram-канале главу государства с 20-летним юбилеем нахождения во главе РФ. Он поблагодарил Путина за уничтожение международного терроризма, установившийся мир и стабильность.

«Двадцать лет назад Владимир Путин возглавил Россию. Это было самое трудное время. Кризис охватил страну, в экономике царил хаос. В Чечне бесчинствовал международный терроризм, который поставил цель развалить, уничтожить государство. У Владимира Путина хватило мужества взять на себя всю ответственность за судьбу России», — напомнил Кадыров, заметив, что с задачей Путин «отлично справился».

Он добавил, что терроризм российский лидер уничтожил «вместе с первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахмат-Хаджи Кадыровым», сохранив при это целостность страны. Выбор чеченского народа на референдуме показал, что люди хотят «быть вместе с Россией».

«Чеченский народ выражает вам искреннюю благодарность за восстановленные, сияющие красотой города и села, за мир и стабильность», — написал Кадыров.

Накануне Кремль показал архивные фотографии Путина. Снимки опубликованы за 20 лет управления им страной.