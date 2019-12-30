Кремль показал архивные фото Путина в честь 20-летия управления страной

«Сейчас разные СМИ рассуждают относительно 20 лет, которые прошли с того момента как Путин стал и. о. президента, ну и мы тоже, пресс-служба поработала, особенно наше интернет-подразделение, и подготовила материал. Это альбом, который состоит из архивных фотографий и видеозаписей, сделанных в основном личными фотографами и операторами за 20 лет», — анонсировал ранее официальный представитель президента Дмитрий Песков (цитата по РИА «Новости»).

На сайте представлены фотографии из жизни Владимира Путина начиная с 31 декабря 1999 года. На сайте можно посмотреть, как президент встречался с другими лидерами, рыбачил, занимался спортом и участвовал в торжественных мероприятиях. По словам Пескова, это не хроника, а наиболее яркие, интересные фотографии и видеозаписи прошлых лет. Причем некоторые из снимков публикуются впервые.

Доступ на сайт был открыт в 18:00 по московскому времени. Сейчас там можно посмотреть фотографии по 2004 год включительно, но постепенно туда будут добавляться новые материалы.

«2000 год стал для Владимира Путина во многом проверкой на прочность в качестве главы государства. Итоги экзамена подвели сами россияне, доверив ему управлять страной уже без приставки „врио“», — говорится в описании к альбому 2000 года.

Начинается альбом с объявления бывшим президентом России Борисом Ельциным о своей отставке.

2000 год. Источник фото: сайт Кремля

В 2001 году Путин, судя по фотографиям, проводил много встреч.

2001 год. Источник фото: сайт Кремля

В альбоме за 2002 год авторы показали увлечения Путина.

2002 год. Источник фото: сайт Кремля

В 2003 году, судя по фото, лидеры России и Украины встречались вполне неформально.

Источник фото: сайт Кремля

А в 2004 году Путин вот так поздравлял с Новым годом детей, компанию ему составлял лабрадор Конни.