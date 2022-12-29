Власть 29 декабря 2022, 19:32 Кадыров ответил на слухи о своей болезни Глава Чечни Кадыров на фоне слухов о болезни сообщил, что абсолютно здоров РИА «Новости»

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о своем здоровье. Во время ежегодной прямой линии он сказал, что абсолютно здоров, несмотря на слухи о болезни.

Кадыров отметил, что готов показать свою спортивную подготовку. Он пояснил, что слухи о болезни могли появиться после кадров из Дагестана, когда ему помогли выйти из автомобиля. По словам главы республики, там было неровное место.

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«Я абсолютно здоров. Каждый день тренируюсь, плаваю. После нашего эфира я покажу, что спортивно готов, если нужно», — высказался он.

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Глава Чечни несколько дней назад проверил состояние сосудов, сердца и легких. Он заверил, что у него все в порядке, никаких отклонений нет. Каждые три месяца политик сдает анализы и проводит полное обследование.

«Поэтому кто хочет, чтобы мы болели, мы назло им здоровы», — подчеркнул глава республики.

Кадыров добавил, что человек имеет право болеть.

Глава Чечни подвел итоги уходящего года. Он заявил, что главное достижение России — единство в борьбе с фашизмом, который захватил Европу.