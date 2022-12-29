Мир 29 декабря 2022, 19:05 Кадыров попросил всех не трогать чувства чеченцев РИА «Новости»: Кадыров принял извинение папы римского за оскорбление чеченцев РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что принимает извинения папы Римского за слова о чеченцах и бурятах. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы принимаем извинения, но говорим всем: будьте аккуратны, не трогайте чувств наших», — сказал он.

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Таким образом он отреагировал на извинения со стороны папы римского. Его представители российского МИД получили по дипломатическим каналам.

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Глава католической церкви попросил прощения за недавнее высказывание о чеченцах и бурятах. Он сказал, что часть российских войск на Украине — это те, кто из России, но не придерживается русских традиций. В качестве примера понтифик привел именно эти две национальности.

Слова папы римского вызвали бурную реакцию у дипломатического корпуса РФ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла заявление главы католической церкви извращением и русофобией.

Также она напомнила, что в 90-е Запад изображал противоположную картину. По ее словам, если сейчас кавказцев обвинили в истязании русских, то тогда россиян уличали в насилии над чеченцами.