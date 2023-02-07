Власть 07 февраля 2023, 14:56 Кадыров опроверг слухи об удаленной работе с Мальдивских островов Глава Чечни Кадыров: никогда не был на Мальдивах и не знаю, где они находятся РИА «Новости»

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Главу Чечни Рамзана Кадырова позабавили сообщения, что он якобы находится на Мальдивах и оттуда руководит республикой. Комментарий он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Только сегодня узнал от дорогого брата, пресс-секретаря Ильмана Вахидова, что некоторые СМИ отправили меня на Мальдивы. Это на самом деле было смешно услышать, поэтому настроение у нас теперь приподнятое на весь день», — написал он.

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Кадыров добавил, что никогда не был на Мальдивах и даже не знает, где они находятся. По его мнению, авторы подобных публикаций подписали себе приговор, обманув читателей.

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Ранее главу Чечни обвинили в «клановости» из-за родственников, которые занимают высокие посты. Кадыров ответил, что назначает тех, кому доверяет и подчеркнул, что наоборот с его родственников спрос в десятки раз больше. Он добавил, что такими обвинениями бросаются политологи, которым больше нечем заняться.