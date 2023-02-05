Власть 05 февраля 2023, 16:08 Кому доверяю, того и назначаю. Кадыров высказался о родственниках на высоких постах в Чечне Кадыров объяснил назначение родственников на высокие госдолжности в Чечне Соцсети

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Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на обвинения в том, что нарушает закон, назначая родственников на высокие госдолжности в республике. В своем Telegram-канале политик отметил, что подобные выпады делают политологи и социологи, у которых компетенция не стоит и гроша. Чеченский лидер попросил не смешить его подобными заявлениями.

«Послушать страшилки [этих экспертов], так вся республика развалится из-за того, что среди сотни тысяч служащих в регионе несколько моих близких родственников», — написал Кадыров.

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По его словам, специалистам, которые рассуждают на эту тему, стоит заняться более серьезными вопросами, раз уж «политология из ушей капает». Кадыров добавил, что еще смешнее выглядят обвинения в адрес о том, что он нарушает законодательство.

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«Напомню, что в Чеченской Республике закон превыше всего! Тысячи чеченцев пожертвовали своими жизнями ради конституции нашей республики», — подчеркнул он.

Кадыров подчеркнул, что ради защиты государства и ради разрушения планов НАТО народ Чечни отправил десятки тысяч мужчин на передовую, в том числе и ради защиты закона.

«И не забывайте про то, о чем я говорил неоднократно: с моих родственников в любом учреждении и на любой должности спрос в десятки раз больше. <…> Кому доверяю, того и назначаю», — добавил политик.

Кадыров заметил, что ему важны результат и самоотдача, а не то, что скажет «буквоед-политолог».

Реакция главы Чечни последовала после того, как социолог Анна Очкина указала, что он «нарушает закон за законом», а политолог Юрий Самонкин указал на недопустимость «клановости» в госсекторе.