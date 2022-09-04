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Сообщения Кадырова о возможной отставке дошли до Кремля

Пресс-секретарь президента Песков: Кремль видел сообщения Кадырова о возможной отставке

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В Кремле видели сообщения главы Чечни Рамзана Кадырова о бессрочном отпуске, но это «пока никак не материализовалось». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, мы видели эти сообщения, но, скажем так, пока, если я правильно понимаю, эти сообщения никак не материализовались», — привел ТАСС слова Пескова.

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Пресс-секретарь президента добавил, что пока в Кремле исходят из того, что Кадыров «продолжает руководство Чеченской Республикой».

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Накануне в субботу, 3 сентября, глава Чечни попросил бессрочный и длинный отпуск. В опубликованном видеоролике Кадыров заметил, что уже 15 лет руководит республикой. Он добавил, что стал долгожителем среди всех руководителей российских регионов и понял, «что засиделся».

Рамзан Кадыров занял пост главы Чеченской Республики в 2007 году, сменив на этом посту Али Алханова. До этого два года он занимал пост премьер-министра региона.

Дмитрий Песков

Рамзан Кадыров

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