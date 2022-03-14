Кадыров обратился к поддерживающим Россию сотрудникам СБУ

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обратился к сотрудникам СБУ, которые поддерживают Россию. Он подчеркнул, что сейчас таких людей много, и после окончания спецоперации их ждут заслуженные госнаграды.

«Сотрудники СБУ, работающие сегодня за Россию против бандеровщины, болеющие за чистое будущее своей любимой родины Украины. Я заверяю вас, что после окончания спецоперации мы обязательно представим вас к заслуженным государственным наградам и вы будете дальше честно служить во благо своего народа и страны», — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что таких людей в Службе безопасности Украины много. Он подчеркнул, что этот факт «несказанно радует».

Ранее Кадыров предостерег украинцев от вступления в ряды националистов. Он отметил, что такое решение жителей страны не изменит исход спецоперации, но люди станут для националистов «всего лишь одноразовыми солдатами». Глава Чечни подчеркнул, что мирная жизнь наступит очень скоро, поэтому призвал украинцев поберечь своих родных.