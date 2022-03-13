«Берегите себя и не дайте обмануть». Кадыров предостерег украинцев от вступления в ряды националистов

Вступление граждан Украины по призыву в ряды националистов не изменит исход специальной операции. Такое мнение выразил в обращении к украинцам глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он призвал мирных жителей не реагировать на подобные призывы.

«Уважаемые мирные граждане Украины. Обращаюсь к вам с предостережением. Не реагируйте на призывы националистов вступать в ряды добровольцев. Это не изменит исход спецоперации, а вы станете для националистов всего лишь одноразовыми солдатами», — написал Кадыров.

Он призвал украинцев «поберечь» своих родных, поскольку, по его мнению, мирная жизнь нfступит уже очень скоро «и чтобы строить ее <…> понадобятся мужские руки».

Кадыров рассказал, что Служба безопасности Украины (СБУ) продает списки добровольцев буквально за копейки. В доказательство он прикрепил к своему сообщению документ, где содержится список добровольцев Житомирской области. По словам главы Чечни, СБУ не печется о безопасности граждан. В частности, данные о добровольцах содержат номера паспортов и их полные адреса.

Кадыров сообщил, что оказавшийся в его распоряжении список направлен командиру батальона «Юг» Хусейну Межидову.

«Берегите себя, не дайте себя обмануть», — призвал глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения силовиков из Чечни «находятся в непосредственной близости от столицы Украины».