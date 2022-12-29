Власть 29 декабря 2022, 20:51 Кадыров объявил более жесткую фазу операции «Возмездие» на Украине Глава Чечни Кадыров: будет более жестокая операция «Возмездие» на Украине РИА «Новости»

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил о подготовке второго этапа операции «Возмездие», проводимой в рамках спецоперации на Украине. Об этом он рассказал во время прямой линии.

«Это был первый этап, готовимся ко второму этапу. Операция будет более жестокой, „Возмездие“ продолжается», — сказал Кадыров.

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В конце октября он уже говорил о том, что бойцы «Ахмата» и другие чеченские военные в рамках СВО провели операцию «Возмездие». Они ликвидировали более 600 украинских боевиков на Николаево-Криворожском направлении. Еще 300 представителей ВСУ получили ранения.

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Также глава Чечни развеял слухи о своем здоровье. Он сообщил, что абсолютно здоров и может даже показать свою спортивную подготовку. Кадыров отметил, что ежедневно тренируется и плавает. Пару дней назад он проверил свое сердце, легкие и сосуды в больнице, а каждые три месяца глава республики сдает анализы и проводит полное обследование.