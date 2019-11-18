Кадыров объяснил свои слова об убийстве людей за оскорбления

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил свои слова про интернет-пользователей, чьи нелицеприятные заявления нужно останавливать, «убивая, сажая, пугая». Кадыров подчеркнул, что его высказывания не надо воспринимать буквально.

Глава Чечни считает, что провокаторы цепляются к каждому его слову и неправильно все трактуют.

Пресс-служба Кадырова обвинила «Би-би-си» в плохом переводе с чеченского Подробнее

«Когда ты скажешь что-то, разозлившись, стараются извратить. По нашей этике, по адату (своду традиционных обычаев у народов Кавказа и Средней Азии — прим. ред.) вышло: „Я тебя побью, я тебя убью, я вырву“… Когда ты говоришь, делают прямой перевод…[...] Я и своим детям говорю [такое]… В нашем лексиконе это есть. Всегда было — запугивать, ругать», — сказал он во время посещения строящегося Исламского центра в поселке Мичурина в Грозном. Его слова процитировал портал «Кавказский узел».

Кадыров объяснил критикам и причины возникновения кровавой мести. По его словам, это было сделано, не для того чтобы убивать людей, а чтобы их защищать.

«В шариате нет ничего такого — убивать людей… Все, чтобы наладить согласие между людьми», — отметил он. Его заявление поддержал муфтий Чечни Салах Межиев.

Рамзан Кадыров на совещании в чеченском правительстве 4 ноября потребовал находить авторов, которые негативно пишут о республике и тех, кто эти сообщения поддерживает. Как написала «Русская службы Би-би-си», Кадыров тогда заявил следующее: «Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится».

Чеченский лидер добавил, что нельзя «оставить человека», задевающего честь. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль не будет проверять слова Кадырова.