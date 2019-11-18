  • Кадыров объяснил свои слова об убийстве людей за оскорбления

    18 ноября 2019, 10:03

    Наза Салех Захи

    Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил свои слова про интернет-пользователей, чьи нелицеприятные заявления нужно останавливать, «убивая, сажая, пугая». Кадыров подчеркнул, что его высказывания не надо воспринимать буквально.
    Кадыров объяснил свои слова об убийстве людей за оскорбления

    Глава Чечни считает, что провокаторы цепляются к каждому его слову и неправильно все трактуют.

    Пресс-служба Кадырова обвинила «Би-би-си» в плохом переводе с чеченского

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    «Когда ты скажешь что-то, разозлившись, стараются извратить. По нашей этике, по адату (своду традиционных обычаев у народов Кавказа и Средней Азии — прим. ред.) вышло: „Я тебя побью, я тебя убью, я вырву“… Когда ты говоришь, делают прямой перевод…[...] Я и своим детям говорю [такое]… В нашем лексиконе это есть. Всегда было — запугивать, ругать», — сказал он во время посещения строящегося Исламского центра в поселке Мичурина в Грозном. Его слова процитировал портал «Кавказский узел».

    Кадыров объяснил критикам и причины возникновения кровавой мести. По его словам, это было сделано, не для того чтобы убивать людей, а чтобы их защищать.

    «В шариате нет ничего такого — убивать людей… Все, чтобы наладить согласие между людьми», — отметил он. Его заявление поддержал муфтий Чечни Салах Межиев.

    Рамзан Кадыров на совещании в чеченском правительстве 4 ноября потребовал находить авторов, которые негативно пишут о республике и тех, кто эти сообщения поддерживает. Как написала «Русская службы Би-би-си», Кадыров тогда заявил следующее: «Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится».

    Чеченский лидер добавил, что нельзя «оставить человека», задевающего честь. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль не будет проверять слова Кадырова.