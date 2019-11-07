Песков отказался считать «Би-би-си» источником слов Кадырова

«Я не читал оригинал стенограмм этого заседания правительства Чечни, не читал распечаток оригиналов заявлений Кадырова. Публикацию „Би-би-си“, при всем уважении к этой корпорации, считать за первоисточник не могу и не буду», — заявил Песков.

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По словам официального представителя Кремля, Чечня является равноправным субъектом Российской Федерации и там действуют те же законы, что и в остальной России. Если Кадырову не было предъявлено никаких обвинений со стороны компетентных органов, значит, противоправных действий со стороны главы Чечни правоохранители не обнаружили.

Как ранее сообщал сайт британской корпорации, Кадыров выступил перед правительством региона на встрече, посвященной малому и среднему бизнесу. В ходе заседания он призвал наказывать пользователей интернета, которые, по мнению Кадырова, могли «оскорбить чью-то честь».

«Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится, » — якобы заявил Кадыров. Его слова привел сайт корпорации.