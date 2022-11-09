Кадыров заявил об абсолютном истощении ВСУ | 360°

Спецоперация 09 ноября 2022, 09:49 Кадыров заявил об абсолютном истощении ВСУ Глава Чечни Кадыров: ВСУ совсем истощены и исчерпали себя

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ВСУ, как военная сила, совсем истощены и исчерпали себя, заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, такое положение дел видят и на Западе, поэтому и пополняют ряды украинских военных за счет наемников

«Ну давайте. Наши парни только рады новым дорогим трофеям. Бороться с простыми рабочими, которых Зеленский гоняет на передовые, даже как-то неловко было», — заметил Кадыров.

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Он подчеркнул, что бойцы чеченских подразделений хотят видеть на поле боя профессионалов, а не заложников обстоятельств. По его словам, простые жители Украины превратились в невольников натовской политики и никак не могут изменить ситуацию в своей стране.

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Отдельно Кадыров обратил внимание на вбросы о потерях чеченских военнослужащих под Лисичанском.

«Заявляю, что это неправда. Ни один наш боец в вышеуказанном районе не погиб. <…> Мы готовим очередные „сюрпризы“ для сатанистов. Это не пустые слова», — заключил глава Чечни.