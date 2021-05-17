Кадыров назвал себя «проектом Путина»

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает себя «проектом» президента России Владимира Путина. Об этом он заявил во время эфира в Instagram.

«Россия — федеративное государство. У нас [в Чечне] свой герб, свой флаг, я избранный глава Чеченской республики. Я пехотинец Путина, я проект, можно сказать, президента», — сказал Кадыров.

По словам политика, если бы Путин не поддержал его в самые сложные времена, «то сегодня, может быть, было бы по-другому».

Он добавил, что является «рабом Всевышнего, слугой народа и пехотинцем Путина».

Кадыров отметил, что президент ему доверяет, поэтому в Чечне «поднимается экономика и налажена социальная жизнь».

«И если тебе разрешают строить мечети, изучать религию, то ты обязан защищать это государство и президента», — подчеркнул глава республики.

Кадыров напомнил, что является героем России, генералом, а также почетным академиком. На последних словах он рассмеялся.

Также руководитель региона объяснил, почему ранее назвал дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова проектом UFC.