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    17 мая 2021, 22:56

    Кадыров назвал себя «проектом Путина»

    Кирилл Фролов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров считает себя «проектом» президента России Владимира Путина. Об этом он заявил во время эфира в Instagram.

    Кадыров назвал себя «проектом Путина»

    «Россия — федеративное государство. У нас [в Чечне] свой герб, свой флаг, я избранный глава Чеченской республики. Я пехотинец Путина, я проект, можно сказать, президента», — сказал Кадыров.

    По словам политика, если бы Путин не поддержал его в самые сложные времена, «то сегодня, может быть, было бы по-другому».

    Он добавил, что является «рабом Всевышнего, слугой народа и пехотинцем Путина».

    Кадыров отметил, что президент ему доверяет, поэтому в Чечне «поднимается экономика и налажена социальная жизнь».

    «И если тебе разрешают строить мечети, изучать религию, то ты обязан защищать это государство и президента», — подчеркнул глава республики.

    Кадыров напомнил, что является героем России, генералом, а также почетным академиком. На последних словах он рассмеялся.

    Также руководитель региона объяснил, почему ранее назвал дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова проектом UFC.