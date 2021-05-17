Кадыров объяснил, почему назвал Нурмагомедова «проектом»

Глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что не хотел обижать экс-бойцы ММА Хабиба Нурмагомедова, назвав его «проектом» американской спортивной организации UFC. Он посоветовал не политизировать эту тему, в ответ на разноречивые отклики в СМИ. В прессе также обсуждалось предложение Кадырова заплатить любой гонорар за поединок Нурмагомедова с бойцом из чеченского «Ахмата».

Свое мнение глава республики высказал в прямом эфире в соцсети Instagram. Кадыров уточнил, что проектом называют человека, который интересен болельщикам и полезен организации, его нашедшей.

«Мы на связи с Хабибом, братьями, со всеми, они ничего не говорят, а вы ерунду несете… Я говорю — да, он лучший в организации UFC, он это доказал всему миру, но проект есть проект, они друг друга нашли: он нашел эту организацию, а организация нашла его», — сказал Кадыров (цитата по РИА «Новости»).

Он напомнил, что спорт не связан с политикой и призвал не оставлять в соцсетях «ради хайпа» оскорбительные высказывания. Кадыров предложил болеть по-мужски, не оскорбляя друг друга.

Ранее глава Чечни назвал Нурмагомедова «проектом UFC». Кадыров подчеркнул, что боец никогда не выступал под флагом России или Дагестана, а также его никогда не снимали с рейтинга за пропущенные бои.