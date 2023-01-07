Власть 07 января 2023, 16:27 Кадыров назвал небылицами сведения о гибели чеченских командиров в СВО Глава Чечни Кадыров опроверг информацию о гибели чеченских командиров в зоне СВО РИА «Новости»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал данные о якобы гибели чеченских командиров в зоне СВО на Украине небылицами, которые распускают злые языки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что в последние дни все чаще раскачиваются новости о якобы гибели в зоне проведения спецоперации бойцов из Чечни.

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«Участь злых языков — это трепаться направо и налево, придумывать различные небылицы, выдавать их за чистую правду», — подчеркнул он.

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Авторы фейков, обратил внимание Кадыров, сидят на мягком диване в одной из стран Европы с чашкой чая или кофе.

Глава Чечни опубликовал видео, где депутат Госдумы РФ Адам Делимханов на Марьинском направлении в Донбассе посетил расположение чеченских подразделений и встретился с их командирами.

В конце декабря Кадыров объявил более жесткую фазу операции «Возмездие» на Украине.