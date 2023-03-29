Власть 29 марта 2023, 01:08 Кадыров назвал число жертв борьбы с терроризмом в Чечне Кадыров: более трех тысяч человек погибли в борьбе с терроризмом в Чечне РИА «Новости»

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При исполнении служебного долга на территории Чечни погибли свыше трех тысяч сотрудников правоохранительных органов и государственных деятелей. Об этом глава региона Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале.

«Общее количество погибших при исполнении служебного и гражданского долга сотрудников правоохранительных органов, силовых структур, общественных, религиозных и государственных деятелей ЧР составляет 3007 человек», — написал он.

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Кадыров отметил, что в Чечне всегда заботятся о семьях погибших. По его словам, материальную помощь Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова уже выдали порядка двум тысячам семьям сотрудников МВД и регионального управления Росгвардии, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров получил медаль «Заслуженный правозащитник Чеченской Республики». Такую же медаль вручили президенту Регионального общественного фонда Аймани Кадыровой. Посмертно аналогичную награду получил первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров.