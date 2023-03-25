Общество 25 марта 2023, 00:01 Рамзана Кадырова наградили медалью за защиту прав и свобод чеченского народа Рамзана Кадырова наградили медалью «Заслуженный правозащитник Чеченской Республики» РИА «Новости»

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Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили медалью «Заслуженный правозащитник Чеченской Республики», ее вручил уполномоченный по правам человека в регионе. Об этом сообщил ТАСС.

«За выдающиеся заслуги в защите конституционных прав и свобод граждан, мужество и принципиальность в вопросах обеспечения национальных интересов чеченского народа, приверженность традиционным ценностям и верность долгу наградить медалью „Заслуженный правозащитник Чеченской Республики“ Кадырова Рамзана Ахматовича», — говорится в распоряжении.

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Такую же медаль вручили президенту Регионального общественного фонда Аймани Кадыровой. Посмертно аналогичной медалью награжден первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров.

В России появилась медаль «За храбрость». Ее учредили указом президента Владимира Путина. Вручать награду будут за храбрость, проявленную при выполнении боевых и других операций по защите Отечества и государственных интересов.