Власть 31 августа 2023, 15:47 Кабмин выделит свыше 30 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетников Мишустин: на повышение зарплат бюджетников выделят 30 млрд рублей

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Правительство России выделит свыше 30 миллиардов рублей на повышение заработных плат сотрудников бюджетных государственных учреждений. Об этом заседании кабинета министров сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«С начала 2023 года фонд оплаты труда для бюджетников уже увеличили. Сегодня мы рассмотрим вопросы, касающиеся дополнительного выделения дополнительных 30 миллиардов рублей», — сказал он, открывая заседание.

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Мишустин отметил, что дополнительное финансирование предусмотрено для работников культуры и науки, врачей и педагогов.

«Это еще один шаг, который направлен на поддержку наших граждан, работающих в федеральных бюджетных учреждениях», — добавил премьер-министр.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил правительству своевременно индексировать зарплаты сотрудников бюджетных структур. По его словам, это необходимо для недопущения «перетекания кадров», писал RT.