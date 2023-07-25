Важное 25 июля 2023, 17:38 Путин поручил своевременно индексировать зарплаты бюджетников Путин: нужно своевременно индексировать зарплаты бюджетников РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поручил своевременно индексировать заработные платы бюджетников. Заявление прозвучало на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства обратил внимание правительства на необходимость «строго выдерживать установленные цели» по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере во избежание «перетекания».

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«Мы понимаем: из бюджетной сферы люди будут уходить. Нужно своевременно индексировать заработные платы», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что безработица в России снижается и сейчас составляет 3,2%, а реальные зарплаты впервые за пять лет «выросли двузначными темпами»: более чем на 10% в апреле. Президент отметил, что это среднее значение по разным секторам и регионам, но все равно рост имеет место. Владимир Путин назвал полученный результат хорошим, даже превышающим ожидания и предварительные расчеты.

Путин констатировал, что в целом российские предприятия и бизнес работают «уверенно и устойчиво», эффективно преодолевая все сложности.