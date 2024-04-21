Власть 21 апреля 2024, 02:46 Кабмин выделил для поддержки Белгородской области более 2 миллиардов рублей РИА «Новости»

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Кабинет министров выделил Белгородской области более двух миллиардов рублей из резервного фонда правительства. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, его опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, на поддержку белгородцев, вынужденных покинуть постоянное место проживания, выделено 800 миллионов рублей. На реконструкцию, модернизацию и приобретение производственных мощностей пострадавших предприятий кабмин выделил 987 миллионов рублей.

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Также средства выделены на выплаты в размере МРОТ на каждого работника малого и среднего бизнеса, а также ИП, работающих в сфере потребительского рынка. В распоряжении указаны условия получения дотации.

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область. Накануне из-за украинского обстрела села Новая Таволжанка погибла беременная женщина. Женщина и еще не рожденный малыш скончались от полученных ран.