21 апреля 2024, 02:46
Кабмин выделил для поддержки Белгородской области более 2 миллиардов рублей
Кабинет министров выделил Белгородской области более двух миллиардов рублей из резервного фонда правительства. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, его опубликовали на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, на поддержку белгородцев, вынужденных покинуть постоянное место проживания, выделено 800 миллионов рублей. На реконструкцию, модернизацию и приобретение производственных мощностей пострадавших предприятий кабмин выделил 987 миллионов рублей.
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Также средства выделены на выплаты в размере МРОТ на каждого работника малого и среднего бизнеса, а также ИП, работающих в сфере потребительского рынка. В распоряжении указаны условия получения дотации.
ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область. Накануне из-за украинского обстрела села Новая Таволжанка погибла беременная женщина. Женщина и еще не рожденный малыш скончались от полученных ран.
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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