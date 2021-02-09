Кабмин РФ ответил на статью Reuters о миллиардных мерах соцподдержки

Меры социальной поддержки для жителей России носят долгосрочный характер и реализуются в интересах граждан. Об этом сообщили в правительстве РФ, комментируя публикации зарубежных СМИ о мерах соцподдержки.

Агентство Reuters ранее сообщило, что российские власти готовят новый пакет соцподдержки на общую сумму не менее 6,7 миллиарда долларов. В кабмине заявили, что выполнение социальных обязательств перед россиянами имеет приоритетный характер при долгосрочном планировании, формировании федерального бюджета и определении основ государственной политики.

«Забота о благополучии граждан и поддержка различных категорий населения — основная задача правительства. Такая поддержка носит долгосрочный и системный характер», — сообщили в пресс-службе правительства.

Целый ряд мер социальной поддержки, различные выплаты и льготы реализуются ежегодно, подчеркнули в кабмине. Перечень этих инструментов постоянно расширяется, уточнило РИА «Новости».

На портале госуслуг с декабря 2020 года появилась возможность подписаться на автоматические уведомления о льготах и пособиях.