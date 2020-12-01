С 1 декабря россиян будут уведомлять о положенных им льготах

Если раньше россияне могли не знать о льготах и пособиях, которые им положены по закону, то с 1 декабря 2020 года все изменится. В личном кабинете на портале Госуслуг будут появляться специальные уведомления.

Так все социально незащищенные группы россиян будут персонально проинформированы обо всех возможных способах получения поддержки. Например, родителей уведомят о выплатах, положенных на детей. Пенсионеров, инвалидов и временно безработных граждан, которые имеют право на получение пособий, также поставят в известность о причитающихся льготах.

Сейчас государство реализует более трех тысяч различных мер соцподдержки населения, включая специальные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. Таким образом, потенциально за помощью могут обратиться 54 миллиона россиян.

Из коронавирусных мер, например, нужно отметить создание единого федерального регистра, который будет определять потребности льготников в лекарствах и быстро реагировать при дефиците определенных препаратов.