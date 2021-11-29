Кабмин направит 76,8 миллиона рублей на выплаты после ЧП на «Листвяжной»

Семьи пострадавших и погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области получат около 76,8 миллиона рублей. Средства на выплаты выделило правительство РФ. Собственники шахт, подчеркнули в независимом профсоюзе, личной материальной ответственности за гибель людей на выработках не несут.

Распоряжение о направлении указанной суммы, из которой будут выплачивать единовременное пособие пострадавшим и родным погибших при аварии на шахте, уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Информация об этом опубликована на сайте кабмина.

«Материальную помощь людям, столкнувшимся с бедой, окажут власти Кузбасса, муниципалитеты и компания — владелец аварийной шахты», — заявил Мишустин на состоявшемся 29 ноября совещании с вице-премьерами.

Глава кабмина уточнил, что выплаты направят из Фонда социального страхования и правительства.

В Независимом профсоюзе горняков (НПГ) заметили, что две принципиальные проблемы в вопросах обеспечения безопасности людей под землей до сих пор не решены.

«Собственники шахт не несут никакой личной материальной или иной ответственности за гибель людей на принадлежащей им шахте, иных опасных производственных объектах», — заявили в исполнительном комитете НПГ.

Они предложили увеличить для владельцев опасного производства выплаты семьям погибших за каждую смерть кормильца до 30 миллионов рублей. Сумму в профсоюзе назвали сопоставимой, в случае с массовой гибелью, с чистой прибылью за несколько лет. При таких обстоятельствах, решили в профсоюзе, собственник шахт начнет выполнять инструкцию по безопасности.

«Единственное, что может заставить владельцев шахт <…> обеспечить безопасность своих работников, — это большие компенсации семьям погибших», — подчеркнули в НПГ.

В организации также указали на отсутствие неизбежности реального наказания руководителей и горного надзора шахт и иных опасных производств.