Власть 22 ноября 2022, 07:10 Кабмин Германии раскрыл детали личных бесед Шольца с Путиным Представитель кабмина ФРГ Хебештрайт сказал, что Шольц обращается к Путину на «вы» Пресс-служба Кремля

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Немецких журналистов заинтересовало одно из последних заявлений канцлера Германии Олафа Шольца. Он призвал Россию вывести войска с Украины и обратился к президенту Владимиру Путину на «ты». Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт назвал это фигурой речи, сообщили «Известия».

«Федеральный канцлер с российским президентом не на „ты“, а на „вы“», — сказал он на брифинге.

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При личном общении руководители ведут себя уважительно. «Ты» в заявлении Олафа Шольца на конференции Социал-демократической партии Германии, по словам представителя правительства, стало своеобразным стилистическим приемом.

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Журналисты заметили еще одну особенность — Олаф Шольц якобы перестал называть Владимира Путина по должности, президентом России. Штеффен Хебештрайт посчитал это совпадением и сказал, что не стал бы выносить суждений об отношении Олафа Шольца к титулу российского лидера.

Ранее СМИ раскрыли обман с самым известным фото с саммита G20 в Индонезии. На снимке президент Франции Эммануэль Макрон, американский лидер Джо Байден и другие высокопоставленные мировые чиновники якобы обратились к Олафу Шольцу за советом. Но съемки оказались постановочными.