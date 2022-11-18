Власть 18 ноября 2022, 02:14 Самое известное фото с саммита G20 оказалось постановочным — СМИ Bild: фото с саммита G20 с канцлером ФРГ Шольцем оказалось постановочным РИА «Новости»

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Самое известное фото с саммита G20 с лидерами стран Запада является постановочным. Об этом заявило немецкое издание Bild. По мнению авторов статьи, фотография должна дать немцам веру в завтрашний день и одновременно гордость, что все лидеры на фото как будто обращаются к Шольцу за советом.

Скриншот из газеты Bild / Telegram

Ранее журналисты обратили внимание на одно фото с главами нескольких западных стран на саммите G20. Снимок сделали после сообщений о происшествии с ракетами в Польше. На нем видно, что президент США Джо Байден и, предположительно, премьер-министр Великобритании Риши Сунак сидят за столом, рядом с ними стоят французский президент Эммануэль Макрон и премьер Канады Джастин Трюдо. Все они внимательно смотря на канцлера ФРГ Олафа Шольца.

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Выделивший этот кадр из множества других журналист Вольфганг Хебель из Spiegel пошутил, что, наверное, Шольц повесит данный снимок на стену в своем кабинете.

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«Наверное, никогда не будет более героического образа нашего канцлера», — сказал Хебель.