Кабинет Путина показали в формате 360

Многие телезрители в выпусках новостей не раз видели кабинет президента России Владимира Путина. В день рождения российского лидера в Сети появилась виртуальная экскурсия по его рабочей комнате в Кремле.

Осмотреть кабинет можно на сайте Lifе. Интерьер выполнен в теплых коричневых тонах. Стены обшиты массивом ореха. За счет них в комнате хорошая звукоизоляция. В центре кабинета — большой рабочий стол. На нем стоит компьютер, письменный набор из малахита. Интересно, что во время президентства Дмитрия Медведева в кабинете № 1 был другой письменный набор — в виде медведя.

Источник фото: Life

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Рядом со столом находятся два телефона для спецсвязи. Один из них спецкоммутатор. С помощью него Владимир Путин выходит на связь с премьер-министром, губернаторами, главами спецслужб. Чтобы начать разговор, президенту нужно снять трубку и попросить соединить с нужным абонентом.

Другой аппарат — АТС-1, его еще называют «вертушкой». Он также позволяет связаться с главами регионов или руководителями министерств. Рядом со столом находится телевизор (обычно он бывает выключен, зато другой телевизор всегда работает в приемной) и столик с подарками.

Также частью интерьера являются большие часы и книжный шкаф. Там президент хранит энциклопедии, словари и книги по истории.

Владимир Путин отмечает день рождения 7 октября. Свое 67-летие он празднует на природе в окружении родных и близких. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Ранее были опубликованы кадры его отдыха в Туве. Их сделали накануне дня рождения. На них он вместе с министром обороны Сергеем Шойгу находился в тайге.