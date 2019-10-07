Прогулку Путина по сибирской тайге показали на видео

На опубликованных кадрах видно, как российский президент пешком поднимается в горы, любуется пейзажами, а также собирает грибы. В качестве сувенира из тайги он увез найденную шишку.

Песков раскрыл место отдыха Путина накануне дня рождения Подробнее

Российский министр обороны, сопровождая президента на прогулке по лесу, выкопал куст брусники. Путин пошутил, что этот куст Шойгу посадит у себя на даче, на что министр ответил, что для растения нужен другой климат.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее рассказал, что в тайге Путин побывал незадолго до своего дня рождения. Песков отметил, что президент наслаждался природой и осенней тайгой. Как рассказал пресс-секретарь главы государства, свой день рождения Путин планирует провести на природе в кругу родных и близких людей.

Президент России Владимир Путин 7 октября отпразднует свой 67-й день рождения.