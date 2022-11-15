Эксклюзив 15 ноября 2022, 22:13 «Я ученица Владимира Вольфовича». Кашеварова рассказала о назначении на пост замруководителя центрального аппарата ЛДПР Замглавы центрального аппарата ЛДПР Кашеварова: в партии смогу больше помогать людям РИА «Новости»

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Журналист, основатель издания Daily Storm и бывший советник председателя Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова стала новым заместителем руководителя центрального аппарата ЛДПР. В интервью «360» она рассказала, что вместе с партией намерена сосредоточить все усилия на оказания помощи людям.

Вернулась в родную партию

По словам Кашеваровой, она уже работала в ЛДПР, когда была студенткой — тогда ей было всего 18 лет.

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«Можно сказать, что я ученица Владимира Вольфовича (Жириновского — прим. ред.). Я работала в идеологическом отделе, мы составляли программу партии, писали Владимиру Вольфовичу брошюры. Всех ребят, которые сейчас депутаты, я знаю», — отметила собеседница «360». Она добавила, что нынешние парламентарии тогда были помощниками и координаторами, и со всеми она поддерживала дружеские отношения.

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После смерти Жириновского ЛДПР начала обрастать «новыми старыми» людьми, подчеркнула Анастасия Кашеварова. Она отметила, что основатель партии всегда был близким ей по духу человеком — как и большинству россиян. В какой-то момент ее пригласили поработать с депутатами.

«Мне поступило предложение. Это было внезапно, на самом деле», — добавила Кашеварова. По ее словам, она часто обращалась к депутатам за помощью для разрешения проблем россиян. Ее активность не осталась незаметной, и журналиста пригласили в ЛДПР для выстраивания информационной политики.

«Для меня это был, наверное, лучший вариант, потому что, повторюсь, партия для меня родная», — подчеркнула собеседница «360».

Хочет помочь людям

Кашеварова заявила — теперь у нее появится возможность не просто предавать огласке проблемы россиян, но и сделать депутатские запросы, выбраться на место и поработать над решением спорных ситуаций. В качестве примера она привела историю с мобилизованными гражданами.

«Я вот говорю — есть тяжелые ситуации с мобилизованными. Так давайте туда отправим депутатский корпус, давайте направим координатора, чтобы не раздувать скандал, а на корню его погасить. Мы здесь и ситуацию в стране не раскачиваем, и помогаем людям», — отметила замруководителя центрального аппарата ЛДПР.

Кашеварова напомнила о ситуации, когда пострадавших военнослужащих, находящихся в Сватовском районе, обвинили в дезертирстве. По словам собеседницы «360», ситуация «ужасная». Вместе с партией у нее появилась возможность решать подобные проблемы.

Решить вопросы с гуманитарной помощью

Когда люди действуют сообща и при помощи партийного ресурса, открываются новые возможности для помощи людям, рассказала Анастасия Кашеварова. По ее словам, она помогает не только теперь уже однопартийцам — она оказывает помощь в составлении списком пленных депутату Госдумы от «Единой России» Шамсаилу Саралиеву. Парламентарий взаимодействует с Минобороны, представляя нижнюю палату парламента.

«И у нас этот процесс идет, слава Богу. И люди не брошены — у меня есть чат для них, я со всеми ними общаюсь, чтобы они знали, что никто их не бросит», — отметила Кашеварова.

Собеседница «360» рассказала, что вникла в вопрос об оказании гуманитарной помощи. По ее словам, зачастую «гуманитарку» отправляют в Донецк, потому что не знают, куда именно нужно направить груз.

«А мы действуем по запросу. То есть нам непосредственно пишут ребята, которым срочно необходима, например, зимняя форма. Мы закупаем эту форму под них и отправляем», — рассказала о методах работы Кашеварова. Она добавила, что, используя партийный ресурс, сможет оказать больше помощи нуждающимся.

Оперативно решать проблемы

Анастасия Кашеварова подчеркнула — работа в ЛДПР для нее не столько должность, сколько возможность для работы. По ее словам, она даже не знает, положена ли ей зарплата.

«Я никогда не вдавалась в эти проблемы, потому что сейчас вся моя жизнь с 24 февраля — как и для всей страны, наверное, изменилась», — заявила замруководителя центрального аппарата партии. Она добавила, что затянуть пояс и где-то урезать свои «хотелки» для нее не проблема, ведь она выросла в деревне. К тому же Кашеварова считает себя человеком-эмпатом — она не может оставаться в стороне от проблем.

«Я не могу оставаться в стороне, не смогу смотреть на проблемы, не хочу, чтобы были какие-то бунты в стране. Я хочу, чтобы мы могли быстро и оперативно их решать», — поделилась планами на будущее собеседница «360».

По ее словам, все россияне находятся «в одной лодке», и задача каждого — помогать друг другу. Власти должны не завести страну в тупик, а вывести ее на прямую цветущую дорогу, отметила Кашеварова.

«Сейчас нам нужная удача, чтоб она к нам повернулась лицом, и чтоб сила духа у нас была. А любовь к Родине всегда с нами», — резюмировала собеседница «360».

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Россия может показать коллективному Западу мастер-класс дипломатии. По его словам, РФ эффективно помогает достичь примирения между республиками Закавказья.