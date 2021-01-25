«Я был совсем пацаном». Путин вспомнил, как учился играть на баяне

Президент России Владимир Путин рассказал, как в детстве учился играть на баяне. Об этом российский лидер рассказал во время общения студентами в Татьянин день.

«Я когда был совсем пацаном, меня мама с папой продвигали в направлении умения играть на баяне. Я немножко умел это делать», — сказал он.

Путин отметил, то несмотря на прошедшее время, для него то обучение не прошло бесследно. Он считает, что любое воспитание, особенно в музыкальной области, хорошо отражается на развитии человека.

Также президент высказал свое мнение об онлайн-образовании. По его словам, дистанционное обучение в российских вузах является исключительно временной мерой. Она связана с рисками распространения коронавируса. Глава государства уверен, что студенты скучают по живому общению с преподавателями и однокурсниками.

Российский лидер заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Снижение показателей по заболеваемости COVID-19 позволяет постепенно снимать действующие ограничения. Он уверил, что ситуация со временем нормализуется.