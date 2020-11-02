«Я бы вас обнял и расцеловал». Школьница спела песню о России и растрогала Путина

Президент России Владимир Путин пообщался по видеосвязи с юными участниками всероссийского конкурса «Большая перемена». Одна девочка даже спела по просьбе главы государства песню, чем очень его растрогала.

15-летняя школьница Елизавета Долженкова из Благовещенска рассказала президенту, что с пяти лет занимается народной музыкой и уже в этом году заканчивает учиться в музыкальной школе искусств, передает РИА «Новости». Путин не смог отпустить девочку, не услышав, как она поет. Поэтому он попросил Елизавету что-нибудь исполнить. Девушка не растерялась и спела о России: «И Россия, как Аленушка, предстает во всей красе».

«Браво. Если бы вы были рядом, я бы с удовольствием вас обнял и расцеловал. Спасибо вам большое, Лиза. Спасибо вашим родителям, преподавателям», — похвалил растроганный российский президент.

Финал проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» «Большая перемена» открылся в воскресенье в крымском «Артеке». Финалистами конкурса стали 1200 человек.

Ранее Владимир Путин предложил поддержать поддержать детей, оставшихся без алиментов родителей.