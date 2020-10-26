Путин поручил поддержать детей, оставшихся без алиментов родителей
«Представить предложения об оказании дополнительной адресной социальной поддержки детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов», — говорится в поручении президента по итогам по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета. Полный список этих поручений опубликовал сайт Кремля.
Отчитаться о проделанной работе глава Кабмина должен не позднее 1 августа 2021 года.
Среди других поручений Путина значится оценка эффективности работы медицинских организаций по профилактике абортов и изучение проблемы выплат пособия в 100% от средней зарплаты по временной нетрудоспособности вне зависимости от стажа родителям детей до семи лет. Глава российского государства по итогам этого же заседания велел рассмотреть проблему модернизации инфекционной службы и лабораторий, строительства или переоснащения медицинских центров.