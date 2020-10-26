Путин поручил поддержать детей, оставшихся без алиментов родителей

Дети, которые остались без родительских алиментов, получат дополнительную поддержку государства. Президент России Владимир Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину заняться этим вопросом.

«Представить предложения об оказании дополнительной адресной социальной поддержки детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов», — говорится в поручении президента по итогам по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета. Полный список этих поручений опубликовал сайт Кремля.

Отчитаться о проделанной работе глава Кабмина должен не позднее 1 августа 2021 года.

Среди других поручений Путина значится оценка эффективности работы медицинских организаций по профилактике абортов и изучение проблемы выплат пособия в 100% от средней зарплаты по временной нетрудоспособности вне зависимости от стажа родителям детей до семи лет. Глава российского государства по итогам этого же заседания велел рассмотреть проблему модернизации инфекционной службы и лабораторий, строительства или переоснащения медицинских центров.