23 декабря 2022, 08:56
Изолировать Россию в ЮНЕСКО не вышло — Кузнецов
Постпред Кузнецов: многие страны ЮНЕСКО заинтересованы в развитии контактов с Россией
Изолировать Российскую Федерацию в ЮНЕСКО не получилось, многие страны хотят развать сотрудничество с российской стороной. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал постоянный представитель России в организации Александр Кузнецов.
По его словам, развития сотрудничества хотят более двух третей стран — членов ЮНЕСКО, они не участвуют в санкциях против РФ.
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«Так что изолировать Россию в ЮНЕСКО, к чему открыто призывали западники, не получилось», — подчеркнул Кузнецов.
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Он добавил, что антироссийская кампания некоторых стран Запада не достигла целей и даже получила обратный эффект. Постпред подчеркнул, что большая часть государств — членов организации видит Россию в качестве важного фактора для равновесия в ЮНЕСКО.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что попытки Запада изолировать Россию в ЮНЕСКО провалились. Урон в итоге понесла сама организация.
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