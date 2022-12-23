Власть 23 декабря 2022, 08:56 Изолировать Россию в ЮНЕСКО не вышло — Кузнецов Постпред Кузнецов: многие страны ЮНЕСКО заинтересованы в развитии контактов с Россией

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Изолировать Российскую Федерацию в ЮНЕСКО не получилось, многие страны хотят развать сотрудничество с российской стороной. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал постоянный представитель России в организации Александр Кузнецов.

По его словам, развития сотрудничества хотят более двух третей стран — членов ЮНЕСКО, они не участвуют в санкциях против РФ.

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«Так что изолировать Россию в ЮНЕСКО, к чему открыто призывали западники, не получилось», — подчеркнул Кузнецов.

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Он добавил, что антироссийская кампания некоторых стран Запада не достигла целей и даже получила обратный эффект. Постпред подчеркнул, что большая часть государств — членов организации видит Россию в качестве важного фактора для равновесия в ЮНЕСКО.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что попытки Запада изолировать Россию в ЮНЕСКО провалились. Урон в итоге понесла сама организация.