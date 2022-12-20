Мир 20 декабря 2022, 18:11 Лавров заявил об ущербе для ЮНЕСКО из-за попыток Запада изолировать Россию Глава МИД Лавров назвал провалом попытки Запада изолировать Россию в ЮНЕСКО РИА «Новости»

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Попытики стран Запада добиться изоляции России в ЮНЕСКО закончились провалом, но причинили урон самой организации. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что большинство государств, входящих в ЮНЕСКО, отказались принимать участие в антироссийских выпадах западных стран.

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«В конечном счете эта западная линия нанесла урон, прежде всего, самой организации и тем идеалам, которые она призвана продвигать», — подчеркнул Лавров.

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Министр добавил, что руководство ЮНЕСКО оказалось подвержено антироссийским настроениям западных стран. Поэтому ни одна из заявок нашей страны о создании новых кафедр организации не нашла поддержки.

ЮНЕСКО — созданное при ООН учреждение, регулирующее вопросы образования, науки и культуры, а также достопримечательностей, внесенных в список Всемирного наследия.

В конце ноября российские дипломаты направили ноту протеста в секретариат ЮНЕСКО после отказа властей Франции выдать визы участникам делегации для участия в сессии Межправительственного совета Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО. Постоянное представительство России при организации подчеркнуло, что власти Франции нарушили свои обязательства перед организацией.