Изменились правила экзаменов для мигрантов в России

В России вступил в силу ряд постановлений, которые касаются экзаменов для мигрантов. Как сообщило «РИА Новости», теперь материалы некоторых испытаний будут храниться в течение трех лет.

Речь идет о материалах экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и ее законов. Их будут хранить три года с момента выдачи мигранту сертификата, потом все сведения уничтожаются.

Изменения коснулись и стоимости такого экзамена. Для тех, кто планирует получить разрешение на временное проживание или вид на жительство, цена услуги составит до 5,9 тысячи рублей. Тем мигрантам, которые собираются получить разрешение на работу, нужно будет уплатить 3,8 тысячи рублей.

Ранее МВД внесло законопроект, который предлагает разрешить иностранцам становиться самозанятыми на территории России. Кроме того, поступило предложение отменить разрешение на временное пребывание мигрантов в России. Его предполагается заменить на три миграционных режима — краткосрочный, долгосрочный и постоянный.