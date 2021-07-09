Мигрантам разрешат становиться самозанятыми в России

В МВД разработали законопроект, согласно которому иностранцы смогут работать в России в качестве самозанятых. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Специалисты министерства уточнили, что иностранцы также смогут трудиться на предпринимателей, уплачивая налоги.

В законопроекте предложили создать три электронных реестра. В них внесут данные мигрантов, работодателей и недобросовестных приглашающих. Министерство внутренних дел предложило ввести единое понятие «высылка», обязать мигрантов подписывать соглашение о лояльности, установить административный надзор за законностью нахождения иностранцев на территории РФ и создать правоохранительный режим «контролируемое пребывание».

Документ отменит разрешения на временное проживание иностранцев в России. Его предложили заменить тремя миграционными режимами пребывания в стране: краткосрочным, долгосрочным и постоянным В первом случае иностранный гражданин имеет право пробыть на территории РФ до 90 дней в течение года, во втором — более 90 дней без получения разрешения на постоянное проживание, в третьем — никаких временных ограничений нет.