«Изменения требуют новых сил». Отставке правительства Медведева нашли объяснение

Для конституционных изменений, предложенных Владимиром Путиным, понадобятся новые силы, это одна из причин для отставки правительства. Об этом «360» сказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ кандидат исторических наук Владимир Шаповалов.

«Сегодня президент анонсировал будущие серьезные изменения, касающиеся конституционно-политических основ. Очевидно, в России в этой связи будет достаточно серьезная работа проведена. Это требует новых сил, очевидно, что отставка правительства связана в том числе с этим», — сказал Шаповалов.

По мнению политолога, Путин своими предложениями в социальной сфере показал недовольство работой исполнительной власти в этом направлении. Президент сделал корректировки по всему социально-экономическому блоку.

«Мы ожидаем, что те идеи, которые были изложены президентом, дадут достаточно мощный импульс деятельности федеральных органов исполнительной власти», — заключил Шаповалов.

15 января Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Он озвучил ряд предложений, направленных на улучшение демографической ситуации, образования, медицины. Кроме того, президент предложил изменить Конституцию. После этого премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.