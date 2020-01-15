Правительство России подало в отставку

Правительство России после послания Федеральному собранию Владимира Путина заявило, что полностью уходит в отставку.

«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной», — заявил Дмитрий Медведев.

Он уточнил, что в сложившейся ситуации правительство РФ должно должно предоставить Владимиру Путину возможность принимать все необходимые решения. Медведев подчеркнул, что правительство поступило правильно, подав в отставку в соответствии со 117 статьей Конституции страны.

Владимир Путин поблагодарил членов кабинета министров за совместную работу. Он пообещал лично встретиться с каждым членом правительства в ближайшее время.

Президент также попросил Правительство исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет сформирован новый кабмин.

В среду, 15 января, Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Он перечислил изменения в социальной сфере, а также предложил внести ряд поправок в Конституцию страны.