Раскрыты детали возможных изменений в паспортах россиян

МВД России подготовило законопроект, предусматривающий изменения на последних страницах паспорта — на ней будет размещена дополненная памятка для его владельца. Если изменения не будут одобрены, россиянам не придется вскоре менять основной удостоверяющий документ.

Как стало известно РИА «Новости», в памятку на 20-й странице могут внести уточнение, что паспортом должны владеть граждане страны с 14 лет. В текст могут добавить оповещение о возможности внести в документ отметки о группе крови и резус-факторе, а также о причинах, которые могут сделать паспорт недействительным.

«В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется», — говорится в ответе ведомства на запрос агентства.

Замена паспорта производится по законам России по достижении 20 лет, до 45 лет, и после 45 лет документ становится бессрочным. Поэтому даже в случае принятия изменений паспорт будет считаться действительным на весь срок до замены, но не позднее 30 дней по достижении 20 и 45 лет.

Выдача электронных паспортов в Москве начнется 1 декабря 2021 года, на территории субъектов Российской Федерации — по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года.