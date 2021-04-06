МВД сообщили детали выдачи российских электронных паспортов

МВД РФ сообщило RT подробности выдачи нашим согражданам электроных паспартов. Пластиковые карточки будут содержать электронный носитель информации (ПЭН).

«В соответствии с поручениями правительства Российской Федерации планируемый срок начала выдачи ПЭН на территории Москвы — 1 декабря 2021 года, на территории субъектов Российской Федерации — по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года», — пояснили в ответе.

Количество выдаваемых паспартов будет пропорционально количеству заявителей, которые захотят обзавестись документом нового образца. Первая партия составит не менее 100 тысяч, потом будут происходить допечатки.