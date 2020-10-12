Избившего пенсионера хабаровского депутата выгнали из ЛДПР

Депутата Хабаровской городской думы Игоря Соколова исключили из ЛДПР. Решение высший совет партии принял после того, как парламентарий избил пенсионера.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в Instagram, что в ЛДПР не намерены «покрывать таких деятелей».

«Исключен из городской думы <…> депутат Соколов. <…> Он избил пенсионера. Покрывать таких деятелей партия не будет, ему не место в партии», — сказал глава края, который является и координатором регионального отделения ЛДПР.

Дегтярев выразил уверенность, что следствие и суд доведут дело до конца, а Соколова будет ждать наказание в соответствии с законом.

Врио губернатора заметил, что краевое отделение досталось ему и коллегам «в неработоспособном состоянии». Сейчас работа постепенно налаживается.

Хабаровский СК возбудил уголовное дело против депутата после того, как он избил пожилого мужчину. Конфликт произошел 3 октября в селе Матвеевка. Во время бытовой ссоры Соколов несколько раз ударил своего оппонента, причинив ему серьезные травмы. Потерпевшего доставили в больницу, а парламентария задержали.