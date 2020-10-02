Пешеход избил пенсионера, который сбил его в Москве

Пешеход избил пенсионера после того, как тот сбил его на машине. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве.

Об этом «360»сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Там уточнили, что получили сообщение о ДТП с дракой 1 октября — вызов поступил в ОМВД России по Мещанскому району со службы «02». Правоохранители выехали по адресу Астраханский переулок, д 17/27 строение 1.

На месте полицейские обнаружили двух участников конфликта: пенсионера 1968-го года рождения и мужчину 1989-го года рождения. Правоохранители выяснили, что пенсионер находился за рулем автомобиля «Hyundai». Он ехал по Астраханскому переулку в сторону улицы Большая Переяславская и на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода.

После ДТП между мужчинами «на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошел конфликт, перешедший в драку». В результате пенсионера госпитализировали в медицинское учреждение. На место конфликта прибыл экипаж ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, сотрудники которого опросили пешехода. В пресс-службе столичного ГУ МВД отметили, что никаких письменных заявлений от участников драки не поступало.