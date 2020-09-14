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    14 сентября 2020, 13:43

    Историк заявил о необходимости поднять вопрос подачи воды в Крым

    Полина Петрова

    Историк и политолог Владимир Корнилов заявил о необходимости поднять вопрос подачи воды в Крым на площадках международных организаций, так как Украина действует вразрез с Конвенцией ООН, пишет ИА Nation News.
    Историк заявил о необходимости поднять вопрос подачи воды в Крым

    Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская направила в ООН данные о водоснабжении полуострова. По информации СМИ, в материалах есть доказательства того, что Украина незаконно перекрыла Северо-Крымский канал. Она подчеркнула, что это привело к опустошению водохранилищ, а также проблемам с водоснабжением и засолению почв.

    Как считает Корнилов, есть вероятность того, что Украина вновь откроет подачу воды в Крым. Однако это произойдет не скоро.

    «Вот только это будет Украина или то, что от нее останется, неизвестно. Сейчас в данных условиях возобновление водоснабжения, конечно, невозможно», — пояснил эксперт.

    Ранее «360» сообщал, что Европейский союз не признал результаты выборов в Крыму, которые прошли 13 сентября.

    Новости SMI.FM