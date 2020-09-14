Историк заявил о необходимости поднять вопрос подачи воды в Крым

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская направила в ООН данные о водоснабжении полуострова. По информации СМИ, в материалах есть доказательства того, что Украина незаконно перекрыла Северо-Крымский канал. Она подчеркнула, что это привело к опустошению водохранилищ, а также проблемам с водоснабжением и засолению почв.

Как считает Корнилов, есть вероятность того, что Украина вновь откроет подачу воды в Крым. Однако это произойдет не скоро.

«Вот только это будет Украина или то, что от нее останется, неизвестно. Сейчас в данных условиях возобновление водоснабжения, конечно, невозможно», — пояснил эксперт.

Ранее «360» сообщал, что Европейский союз не признал результаты выборов в Крыму, которые прошли 13 сентября.