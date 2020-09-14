Евросоюз не признал выборы в Крыму

Европейский союз не остался в стороне от выборов в России, которые прошли 13 сентября. Он заявил, что не признает результаты в Крыму, так как считает его территорией Украины.

«Европейский союз не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и, следовательно, не признает проведение выборов на Крымском полуострове», — сказано в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы. Его процитировал «Интерфакс».

В ЕС уточнили, что не признают любого человека, который избран на Крымском полуострове в результате организованного Россией голосования, и хочет представлять Крым и Севастополь.

В сообщении подчеркивается, что Европейский союз выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины.

Единый день голосования состоялся в России 13 сентября. Выбирали губернаторов, депутатов и других представителей власти. Главой Севастополя стал врио губернатора региона Михаил Развожаев. За последними данными по итогам голосования можно следить в онлайн-трансляции «360».

Крым вошел в состав Российской Федерации весной 2014 года после проведения референдума. Большинство жителей полуострова поддержали присоединение к России.