Исследователи предложили перейти на трехчасовой рабочий день к 2040 году

К 2040 году Россия могла бы перейти на трехчасовой рабочий день при условии, что предприятия не будут сокращать сотрудников, а начнут активно внедрять новые технологии, и поделят между специалистами всю оставшуюся работу.

О выводах, сделанных сотрудниками Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского сообщила газета «Известия». Специалисты приняли за точку отсчета работу 1930 года английского экономиста Джона Кейнса. Он считал, что к 2030 году человечество сможет перейти на 15-часовую рабочую неделю. Ученые напомнили, что за последние 90 лет рабочее время в развитых странах сократилось с 50 до примерно 35 часов.

Джон Кейнс основывался на предпосылке, что число рабочих увеличится, но рабочее время уменьшится за счет новых технологических решений. Однако на самом деле производственные предприятия экономили человеческий труд путем сокращения персонала.

Однако исследователи уверены, что существует возможность перераспределить рабочую силу в пользу сферы услуг. Тогда введение трехчасового рабочего дня станет для России к 2040 году реальностью. Заставить работодателей сократить рабочее время могли бы профсоюзы.

Один из авторов работы, завкафедрой экономической теории и методологии Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского Александр Золотов сообщил изданию, что принятая в 1918 году восьмичасовая норма сильно устарела. По его мнению, использование инноваций позволит повысить качество жизни и мотивацию сотрудников.

Эксперты скептически отнеслись к их выводам, и сочли прогноз малоприменимым. Например, рн не учитывает ситуацию с пандемией коронавируса. Доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ имени Г. В. Плеханова Михаил Хачатурян заявил «Известиям», что она не только плохо скажется на производительности труда, но и отсрочит сокращение рабочего времени. Он в принципе счел прогноз нереалистичным, а идею годной только при условии жесткого контроля со стороны государства.

«Даже при условии повсеместного внедрения цифровых технологий в большинстве своем увеличение заработной платы и прибыли будет, как и сейчас, достигаться за счет сокращения рабочих мест, то есть увольнений», — отметил Хачатурян.

В 2019 году российское правительство намеревалось запустить пилотный проект четырехдневной рабочей недели на входящих в нацпроект о повышении производительности труда предприятиях.