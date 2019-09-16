Власти обсудят введение четырехдневной рабочей недели

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» включает в себя 266 предприятий малого и среднего бизнеса из разных регионов страны. Это компании, которые занимаются обрабатывающим производством, сельским хозяйством, строительством, наукой.

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На совещании в Минтруда будет обсуждаться вопрос о введении в тестовом режиме четырехдневной рабочей недели на некоторых производствах.

«На предприятиях… работники 30–40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным», — заявил замминистра экономического развития Петр Засельский.

По его словам, пока это предложение не до конца проработано, конкретных параметров перехода на укороченную неделю тоже нет. Чиновник подчеркнул, что какие-либо выводы об эффективности такой системы можно будет сделать после того, как ее опробуют на большом количестве компаний.

Ранее в министерстве труда предложили увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей в 2020 году.