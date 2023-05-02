Власть 02 мая 2023, 20:46 «Искусство вне политики». Путин лично поздравил Гергиева с юбилеем Президент России Путин на встрече с Гергиевым отметил, что искусство вне политики РИА «Новости»

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Искусство вне политики, заявил президент России Владимир Путин, поздравляя с юбилеем директора и художественного руководителя Государственного академического Мариинского театра Валерия Гергиева. Фрагмент встречи привело РИА «Новости».

«Не буду говорить о сегодняшней ситуации в мире, в искусстве. Просто сознательно не хочу здесь во все это углубляться. Наоборот, хочу подчеркнуть, что искусство вне политики. Это самое главное», — заявил российский лидер.

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Глава государства отметил патриотизм юбиляра в отношении малой родины и России в целом. Путин поблагодарил Гергиева за вклад в мировое искусство, российскую культуру и отметил, что главная награда — это любовь публики к творчеству маэстро. Президент напомнил, как Гергиев пришел в Мариинский театр и поднял его на мировой уровень, сейчас эта сцена пользуется заслуженным авторитетом и в России, и за рубежом.

Более года назад Гергиева уволили с должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. Этот пост маэстро занимал с 2015 года. Причиной послужило нежелание Гергиева отрекаться от Родины.