Исинбаева прочитала конституцию благодаря Путину

Бывшая прыгунья Елена Исинбаева, которая теперь занимает должность члена Международного олимпийского комитета, призналась, что не читала Конституции до того, как ее включили в рабочую группу по поправкам.

В четверг, на встрече с президентом Владимиром Путиным, она поблагодарила главу государства за то, что он включил ее в состав группы. Именно благодаря этому спортсменка прочитала один из важнейших документов.

«Прежде всего, спасибо за включение меня в рабочую группу. Прочитала Конституцию нашей страны, это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости», — с улыбкой сказала Исинбаева.

«Это очень важная книга и читать ее нужно всем. Узнала очень много интересного», — добавила чемпионка.

Путин и коллеги Исинбаевой по рабочей группе улыбались во время ее выступления.

В группе по подготовке поправок к Конституции вошли 75 человек. Среди коллег олимпийской чемпионки — есть политики, политологи и юристы, общественные деятели и активисты, бизнесмены и артисты.