    13 февраля 2020, 23:40

    Исинбаева прочитала конституцию благодаря Путину

    Елена Исинбаева призналась, что не читала Конституцию

    Арина Гудилова

    Бывшая прыгунья Елена Исинбаева, которая теперь занимает должность члена Международного олимпийского комитета, призналась, что не читала Конституции до того, как ее включили в рабочую группу по поправкам.

    В четверг, на встрече с президентом Владимиром Путиным, она поблагодарила главу государства за то, что он включил ее в состав группы. Именно благодаря этому спортсменка прочитала один из важнейших документов.

    «Прежде всего, спасибо за включение меня в рабочую группу. Прочитала Конституцию нашей страны, это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости», — с улыбкой сказала Исинбаева.

    «Это очень важная книга и читать ее нужно всем. Узнала очень много интересного», — добавила чемпионка.

    Путин и коллеги Исинбаевой по рабочей группе улыбались во время ее выступления.

    В группе по подготовке поправок к Конституции вошли 75 человек. Среди коллег олимпийской чемпионки — есть политики, политологи и юристы, общественные деятели и активисты, бизнесмены и артисты.