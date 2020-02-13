Акцент на семью и пенсионеров. Главное из обсуждения правок в Конституции

Президент Владимир Путин встретился с рабочей группой по правке Конституции. По его словам, в рабочую группу поступило более 500 предложений по исправлению основного закона страны. Часть из предложений Путин прокомментировал — многое одобрил.

Правки от народа

Путин отметил, что поправки в Конституцию можно было бы принять и без всероссийского голосования. Сейчас существует достаточно простая процедура: принятие поправок сначала в Госдуме, потом в Совете Федерации, в заксобраниях двух трети субъектов России. По его мнению важно, чтобы изменения исходили от народа.

«Для меня важно не как, там, в каких статьях что будет написано, для меня важно, чтобы этот закон о поправках в Конституцию вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования. Чтобы это был реальный плебисцит и чтобы именно граждане России были авторами этих поправок в закон основной», — сказал президент (цитаты по РИА «Новости»).

Путин добавил, что голосование будет проходить в будний день, который объявят выходным, чтобы как можно больше людей смогли принять участие. Президент еще раз подчеркнул, что Конституцию будут править только, если за это выскажется большинство россиян.

Назревшие изменения

Рабочая группа, и это подтвердил президент, получила больше 500 предложений, но далеко не все они войдут в исправленную Конституцию. Однако, как пообещал президент, все они будут проанализированы и, возможно, даже реализованы депутатами или правительством с помощью других законных способов.

Это обязательно нужно проанализировать, это ни в коем случае не должно уйти куда-то под сукно Владимир Путин.

Глава государства предложил изменить Конституцию во время послания Федеральному собранию. Его предложения касались перераспределения функций между исполнительной, законодательной и судебной властью. Например, если поправки одобрят, назначить нового генпрокурора президент сможет только после консультаций с парламентом. В будущем этот процесс могут усложнить, не исключил Путин. Он напомнил, что сейчас руководители силовых ведомств вообще могут не появляться публично и ни перед кем не отчитываться.

Источник фото: РИА «Новости»

Еще одно предложение президента — избирать только тех людей, которые никогда не имели гражданства другой страны. На встрече с рабочей группой Путину задали вопрос, не является ли это ущемлением прав граждан бывшего СССР.

«Можно, конечно, это убрать. Вы знаете, когда я думал над этим, у меня были сомнения по поводу именно граждан бывшего Советского Союза, которых мы как-то ограничиваем, это правда. Я сознательно все-таки, после определенных раздумий, предложил эту норму. Да, какие-то здесь ограничения есть, но ведь речь идет о высших должностных лицах 146-миллионной страны с самой большой в мире территорией», — заявил Путин.

Обмен мнениями

Некоторые предложения от других людей Путин прокомментировал на той же встрече. Они поступили от представителей всех партий Госдумы.

Худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков спросил у президента, нельзя ли закрепить в Конституции запрет на отчуждение территории России, чтобы такой вопрос даже не возникал. Путин идею одобрил и поручил юристам подумать над формулировкой.

Оценил Путин и идею сопредседателя рабочей группы Талии Хабриевой, которая предложила закрепить приоритеты научно-технологического развития и наделить правительство полномочием государственной поддержки. Над предложением сенатора Алексея Пушкова, которых хотел бы закрепить за Россией статус страны-победительницы во Второй мировой войне, президент тоже пообещал подумать.

Источник фото: РИА «Новости»

Возможно, скоро в российской Конституции появится положение об ответственном обращении с животными и сохранении природного ресурса. Это предложение сделал спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков, а президент одобрил и сказал, что тема природы вообще становится сейчас одной из самых главных в мире.

Некоторые предложения президент не просто одобрил, а посчитал необходимыми. Например, прописать индексацию пенсий в Конституции. По словам главы государства, так не останется лазейки, чтобы выплаты пенсионерам не индексировались. То же самое касается и социальных гарантий. Закрепить могут и поддержку семей, по предложению депутата Ольги Баталиной, но с оговорками.

Надо уточнить некоторые вещи. Брак — это союз мужчины и женщины. <…> Пока я президент, у нас не будет родителя номер один и номер два Владимир Путин.

Президент согласился и с тем, что нужно прописать молодежную политику. Эту тему подняла председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина. Путин отметил важность тем НКО, волонтерства и IT, которые появились в связи с развитием общества.

А вот предложение отразить ядерный статус России в Конституции Путин не поддержал.

Все поправки должны были поступить до 14 февраля, но президент допустил, что этот срок может быть и продлен. Правда, и то, что есть, Путин назвал «серьезным вызовом».