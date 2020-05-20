Ипотеку обманутых дольщиков предложили рефинансировать

Обманутые дольщики жалуются на отказ банков в рефинансировании ипотеки. Они брали деньги несколько лет назад, тогда ставки были более высокими, чем сейчас. Депутат Госдумы Александр Якубовский обратился в ЦБ и ДОМ.РФ с просьбой обязать кредитные организации пойти им на уступки.

Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на копию письма. Ипотечные ставки были в полтора раза выше на момент оформления договоров, однако банки не хотят их рефинансировать, так как проблемные девелоперы потеряли аккредитации, сами дома не достроены, и ипотека не обеспечена залогом. Из 200 тысяч российских обманутых дольщиков более 50 тысяч человек оказались сейчас в сложной ситуации из-за крупных выплат.

Якубовский сообщил изданию, что в 2015 году размер ипотечной ставки составлял 14%, а сейчас около 8%. Примерно в это время люди и оформляли кредиты. Особенно острой проблема стала в период пандемии коронавирусной инфекции. Обращение депутата сейчас изучается в ЦБ и ДОМ.РФ.

«Банки не принимают такие кредиты на рефинансирование, поскольку по ним высок риск остаться без залога с дефолтным кредитом. Они опасаются, что заемщик перестанет платить по ипотеке за объект, который заморожен в связи с банкротством застройщика», — сообщил анонимный источник издания.

В рейтинговом агентстве строительного комплекса предположили, что, если режим ограничений продлится до июля, число обманутых дольщиков может заметно увеличиться. Девелоперам придется перенести сроки ввода зданий в эксплуатацию, и тысячи застройщиков могут обанкротиться к концу 2020 года.